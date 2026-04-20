Chiudono in netto calo le Borse europee mentre Trump allontana le possibilità di prolungare la tregua

(Teleborsa) - Giornata negativa per Piazza Affari, che chiude le contrattazioni in ribasso, assieme agli altri Eurolistini. Si muove in modesto ribasso l' S&P-500 a Wall Street, evidenziando un decremento dello 0,37%.



I listini europei scontano gli sviluppi tutt'altro che positivi in Medio Oriente. I negoziatori americani sono in Pakistan per un nuovo round di colloqui con l'Iran, ma Trump ha dichiarato a Bloomberg che sarà "altamente improbabile" il rinnovo il cessate il fuoco, che scade mercoledì. Nel frattempo gli Stati Uniti hanno intercettato e sequestrato una nave cargo battente bandiera iraniana che tentava di eludere il blocco navale nei pressi dello Stretto di Hormuz, la prima intercettazione dall'avvio del blocco la settimana scorsa. Il comando militare congiunto iraniano ha promesso ritorsioni, mettendo ulteriormente a rischio la fragile tregua.



Nel frattempo, sul fronte israeliano-libanese, Israele parteciperà a un nuovo round di colloqui a Washington giovedì, dopo il primo incontro diretto tra i due paesi in decenni avvenuto la settimana scorsa.



Lieve aumento per l' euro / dollaro USA , che mostra un rialzo dello 0,39%. Prevale la cautela sull' oro , che continua la seduta con un leggero calo dello 0,67%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 4,32% con i titoli energetici che tornano a correre



Sale lo spread , attestandosi a +74 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,72%.



Nello scenario borsistico europeo si concentrano le vendite su Francoforte , che soffre un calo dell'1,15%, sostanzialmente debole Londra , che registra una flessione dello 0,59%, e vendite su Parigi , che registra un ribasso dell'1,12%.



Segno meno in chiusura per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il FTSE MIB che accusa una discesa dell'1,35%; sulla stessa linea, chiude in retromarcia il FTSE Italia All-Share , che scivola a 50.714 punti.



In ribasso il FTSE Italia Mid Cap (-1,28%); sulla stessa tendenza, in rosso il FTSE Italia Star (-1,21%).



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, effervescente Tenaris , con un progresso del 3,93%.



Ben comprata Nexi , che segna un forte rialzo del 3,77%.



Saipem avanza del 3,18%.



Si muove in territorio positivo ENI , mostrando un incremento del 2,50%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Revo Insurance (+3,21%), RCS (+2,46%), OVS (+1,63%) e Ferragamo (+1,48%).







(Foto: © Moreno Soppelsa | 123RF)

Condividi

```