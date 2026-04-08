USA, Trump: stiamo discutendo con l'Iran di una riduzione di dazi e sanzioni

(Teleborsa) - "Gli Stati Uniti collaboreranno strettamente con l'Iran, che, a nostro avviso, ha attraversato un cambiamento di regime che si rivelerà molto produttivo! Non ci sarà alcun arricchimento dell'uranio e gli Stati Uniti, in collaborazione con l'Iran, dissotterreranno e rimuoveranno tutta la "polvere" nucleare (causata dai bombardieri B-2) sepolta in profondità". Lo ha scritto Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, in un post su Truth Social.



"Questa è, ed è stata, sotto stretta sorveglianza satellitare (Space Force!) - ha aggiunto - Nulla è stato toccato dalla data dell'attacco. Stiamo, e continueremo a, discutere con l'Iran di una riduzione dei dazi e delle sanzioni. Molti dei 15 punti sono già stati concordati".



In un differente post ha scritto: "Un paese che fornisce armi militari all'Iran sarà immediatamente soggetto a dazi del 50% su tutti i beni venduti agli Stati Uniti d'America, con effetto immediato. Non ci saranno esclusioni o esenzioni!".

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