Francoforte: andamento sostenuto per Fresenius Medical Care

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia attiva nel settore farmaceutico , con una variazione percentuale del 2,18%.



L'andamento di Fresenius Medical Care nella settimana, rispetto al DAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario di breve periodo del produttore tedesco di apparecchi per la dialisi evidenzia un declino dei corsi verso area 36,13 Euro con prima area di resistenza vista a 36,86. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 35,66.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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