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Francoforte: andamento sostenuto per MTU Aero Engines

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti, Industria
Francoforte: andamento sostenuto per MTU Aero Engines
Rialzo marcato per il produttore di motori aeronautici, che tratta in utile del 3,37% sui valori precedenti.
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