TIM, Labriola: risultati pienamente in linea e guidance 2026 confermata

(Teleborsa) - I risultati del Gruppo TIM sono pienamente in linea con le attese. Lo ha confermato oggi il Ceo del Gruppo Pietro Labriola, avviando la conference call con gli analisti sui risultati del 1° trimestre.



"La performance sul mercato domestico riflette pienamente il percorso di transizione verso il modello mvno (operatore virtuale ( ndr), come già previsto dai nostri obiettivi per il 2026", ha detto il manager, aggiungendo che "la traiettoria resta invariata".



"La guidance viene confermata, perciò ci concentriamo sull'esecution", ha aggiunto il manager, facendo cenno anche all'offerta presentata da Poste Italiane.

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