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/ Londra: brusca correzione per Centrica
Londra: brusca correzione per Centrica
Migliori e peggiori
,
In breve
07 maggio 2026 - 09.50
Pressione sul
fornitore di elettricità e gas
, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,49%.
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