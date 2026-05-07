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Londra: brusca correzione per Centrica

Migliori e peggiori, In breve
Londra: brusca correzione per Centrica
Pressione sul fornitore di elettricità e gas, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,49%.
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