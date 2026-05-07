Londra: giornata depressa per Severn Trent

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società attiva nella distribuzione di acqua potabile e nel trattamento delle acque reflue , che presenta una flessione del 2,45% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Severn Trent rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La tendenza di breve di Severn Trent è in rafforzamento con area di resistenza vista a 31,91 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 31,12. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 32,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```