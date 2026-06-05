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Londra: giornata depressa per Scottish Mortgage Investment Trust

Migliori e peggiori, In breve
Londra: giornata depressa per Scottish Mortgage Investment Trust
Sottotono la ssocietà di investimento in azioni di società quotate, che passa di mano con un calo dell'1,85%.
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