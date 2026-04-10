Londra: in calo BAE Systems

(Teleborsa) - Composto ribasso per l' azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio , in flessione del 3,42% sui valori precedenti.



L'andamento di BAE Systems nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di BAE Systems . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, BAE Systems evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 22,58 sterline. Primo supporto a 21,51. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 21,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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