Madrid: andamento rialzista per Banco de Sabadel
(Teleborsa) - Balza in avanti la banca spagnola, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,38%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dell'istituto di credito spagnolo più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di Banco de Sabadel classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 3,425 Euro e primo supporto individuato a 3,368. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 3,482.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```