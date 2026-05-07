Madrid: andamento rialzista per Banco de Sabadel

(Teleborsa) - Balza in avanti la banca spagnola , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,38%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dell' istituto di credito spagnolo più pronunciata rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





L'esame di breve periodo di Banco de Sabadel classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 3,425 Euro e primo supporto individuato a 3,368. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 3,482.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```