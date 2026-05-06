Madrid: scambi in positivo per Banco de Sabadel
(Teleborsa) - Seduta positiva per la banca spagnola, che avanza bene del 2,35%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend dell'istituto di credito spagnolo evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Banco de Sabadel rispetto all'indice.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 3,367 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 3,315. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 3,282.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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