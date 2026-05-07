Madrid: in calo Repsol

(Teleborsa) - Ribasso per la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale , che presenta una flessione del 2,56%.



La tendenza ad una settimana dell' utility spagnola è più fiacca rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 21,07 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 21,7. Il peggioramento di Repsol è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 20,81.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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