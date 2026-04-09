Akamai Technologies scivola in fondo al mercato di New York

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il provider americano di piattaforme internet per l'e-business , che esibisce una perdita secca del 4,80% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Akamai Technologies è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di breve periodo del fornitore americano di software e servizi per siti Web sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 114,1 USD. Possibile una discesa fino al bottom 108. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 120,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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