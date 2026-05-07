Piazza Affari: accelera Ferragamo
(Teleborsa) - Protagonista la maison del lusso, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,70%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Salvatore Ferragamo mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +14,93%, rispetto a +4,06% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
Lo status tecnico della casa di moda italiana è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 8,523 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 8,038. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 9,01.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```