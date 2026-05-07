Piazza Affari: accelera Ferragamo

(Teleborsa) - Protagonista la maison del lusso , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,70%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Salvatore Ferragamo mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +14,93%, rispetto a +4,06% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Lo status tecnico della casa di moda italiana è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 8,523 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 8,038. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 9,01.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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