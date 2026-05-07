Piazza Affari: andamento rialzista per BFF Bank

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione , che tratta in utile del 2,61% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di BFF Bank , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di BFF Bank suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 1,984 Euro con tetto rappresentato dall'area 2,03. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1,96.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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