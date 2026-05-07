Piazza Affari: andamento rialzista per BFF Bank
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, che tratta in utile del 2,61% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di BFF Bank, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di BFF Bank suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 1,984 Euro con tetto rappresentato dall'area 2,03. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1,96.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```