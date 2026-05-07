Piazza Affari: andamento sostenuto per Webuild

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse , in guadagno del 2,49% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Webuild rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il quadro tecnico di breve periodo di Webuild mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 2,829 Euro. Rischio di discesa fino a 2,759 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 2,899.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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