Piazza Affari: positiva la giornata per Ariston Holding

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,04%.



L'andamento di Ariston Holding nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario di breve periodo di Ariston Holding evidenzia un declino dei corsi verso area 3,767 Euro con prima area di resistenza vista a 3,967. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 3,637.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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