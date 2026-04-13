Piazza Affari: calo per Ariston Holding

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda , che presenta una flessione del 2,40%.



Lo scenario su base settimanale di Ariston Holding rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di medio periodo di Ariston Holding ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 3,976 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 4,09, mentre il primo supporto è stimato a 3,862.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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