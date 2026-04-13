Piazza Affari: calo per Ariston Holding
(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda, che presenta una flessione del 2,40%.
Lo scenario su base settimanale di Ariston Holding rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di medio periodo di Ariston Holding ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 3,976 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 4,09, mentre il primo supporto è stimato a 3,862.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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