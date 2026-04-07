Piazza Affari: positiva la giornata per Ariston Holding
(Teleborsa) - Avanza il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda, che guadagna bene, con una variazione del 2,58%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Ariston Holding evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Ariston Holding rispetto all'indice.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 3,779 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 3,971. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 4,163.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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