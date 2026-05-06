Vola a Piazza Affari Ariston Holding

(Teleborsa) - Grande giornata per il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,80%.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Ariston Holding rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Nel breve periodo, Ariston Holding presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 4,209 Euro e supporto a 3,909. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 4,509.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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