Piazza Affari: in acquisto Ariston Holding

(Teleborsa) - Effervescente il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda , che scambia con una performance decisamente positiva del 7,16%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Ariston Holding più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 4,012 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 4,102. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 4,192.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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