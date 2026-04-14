Piazza Affari: scambi al rialzo per Ariston Holding

(Teleborsa) - Bene il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda , con un rialzo del 2,09%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE Italia Mid Cap , ad evidenza del fatto che il movimento di Ariston Holding subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Lo studio di Ariston Holding presenta un indebolimento della trendline al test del bottom visto a quota 3,95 Euro. In presenza di spunti positivi si propende per una spinta in alto fino al top 4,038. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa verso il supporto 3,896.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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