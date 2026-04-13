Piazza Affari: andamento negativo per Stellantis

(Teleborsa) - Rosso per la casa automobilistica italo-francese-statunitense , che sta segnando un calo del 2,64%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del trend di Stellantis rispetto al principale indice della Borsa di Milano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





La tendenza di breve di Stellantis è in rafforzamento con area di resistenza vista a 6,767 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 6,678. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 6,856.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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