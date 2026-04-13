Piazza Affari: andamento negativo per Stellantis
(Teleborsa) - Rosso per la casa automobilistica italo-francese-statunitense, che sta segnando un calo del 2,64%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend di Stellantis rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
La tendenza di breve di Stellantis è in rafforzamento con area di resistenza vista a 6,767 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 6,678. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 6,856.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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