Piazza Affari: balza in avanti Stellantis

(Teleborsa) - Scambia in profit la casa automobilistica italo-francese-statunitense , che lievita del 2,82%.



Il movimento di Stellantis , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE MIB , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Tecnicamente, Stellantis è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 6,918 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 6,837. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 6,999.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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