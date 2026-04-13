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Piazza Affari: andamento negativo per Stellantis

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: andamento negativo per Stellantis
Pressione sulla casa automobilistica italo-francese-statunitense, che tratta con una perdita del 2,68%.
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