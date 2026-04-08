Piazza Affari: Stellantis sale verso 6,834 Euro
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la casa automobilistica italo-francese-statunitense, che tratta in rialzo del 6,94%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Stellantis evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Stellantis rispetto all'indice.
Tecnicamente, Stellantis è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 6,834 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 6,716. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 6,952.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```