Piazza Affari: Stellantis sale verso 6,834 Euro

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la casa automobilistica italo-francese-statunitense , che tratta in rialzo del 6,94%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Stellantis evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Stellantis rispetto all'indice.





Tecnicamente, Stellantis è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 6,834 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 6,716. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 6,952.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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