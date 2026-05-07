Piazza Affari: scambi al rialzo per Poste Italiane

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della più grande infrastruttura di servizi in Italia , con una variazione percentuale del 2,68%.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE MIB . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





Lo status tecnico di breve periodo di Poste Italiane mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 23,58 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 23,03. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 24,13.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```