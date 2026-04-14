Poste, Del Fante: faremo tutto ciò che serve per far crescere Tim

(Teleborsa) - L’offerta di Poste Italiane per il 100% di TIM guarda alle prospettive di crescita che si stanno aprendo in un settore strategico in profonda evoluzione, e, ha detto l’AD Matteo Del Fante, non mancheranno gli investimenti per sostenere questa strategia. "È il momento di pensare a dove saremo tra 10-15 anni – ha detto l’AD in un’intervista concessa a Bloomberg TV - si tratta di un settore molto strategico e c'è una transizione in atto: o la cavalchi o non lo fai. Noi vogliamo cavalcarla".



Del Fante ha spiegato che Poste Italiane è "platform company che per definizione è fatta di clienti e prodotti legati dalla tecnologia e con Tim c’è un incastro perfetto in termini di clientela e di tecnologia che si sposa perfettamente con la nostra strategia. Abbiamo un bilancio molto solido e faremo tutto il necessario per sostenere gli investimenti di Telecom Italia".



Nel corso dell’intervista, Del Fante ha sottolineato che da quando Poste Italiane ne è diventata azionista "Telecom Italia in Borsa ha realizzato la migliore performance degli ultimi 25 anni". Il mercato, ha detto, "ha apprezzato i risultati e noi ci siamo resi conto che dovevamo puntare al pieno controllo della società perché con una quota del 27%, non stavamo ottenendo pieno beneficio dalle sinergie".



"Abbiamo iniziato questo percorso 5 anni fa", ha concluso Del Fante. "Non è stata una decisione presa all’improvviso, né abbiamo ricevuto sollecitazioni da parte del Governo", ha aggiunto.

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