Poste Italiane, Greco: fiduciosi di poter raggiungere la parte alta del range per il dividendo 2026

(Teleborsa) - Il Cfo di Poste Italiane , Camillo Greco, ha dichiarato che per il 2026, il Gruppo prevede un dividendo compreso tra 1,25 e 1,30 euro, con una propensione ottimistica verso l'estremo superiore. "Il livello di profitto previsto ci rende molto fiduciosi di poter raggiungere la parte alta di questo range", ha affermato il Cfo parlando con gli analisti. Una fiducia alimentata dal solido avvio d’anno, sottolineato anche dal Ceo, Matteo Del Fante: "Abbiamo avuto un inizio d’anno molto positivo. I flussi in entrata sono solidi e destinati a restare tali per tutto l'anno".



Il CFO ha inoltre confermato l'upgrade della guidance complessiva: "Su un portafoglio totale di 2,7 miliardi di euro, circa 100 milioni derivano da plusvalenze realizzate nel solo primo trimestre", sottolineando però che la crescita futura sarà sostenuta da un "miglior contesto dei tassi che sta favorendo il portafoglio investimenti".



(Foto: © Piotr Trojanowski / 123RF)

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