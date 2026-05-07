Pietroluongo (MTS): nostra infrastruttura di mercato è solida e assicura trasparenza

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(Teleborsa) - "C'è stata effettivamente un po' di tensione che ha registrato il mercato dei bond e in particolare il mercato dei. Sono state, mostrando un allargamento degli spread piuttosto contenuto e un certo calo di volumi e di attività, dovuto all'atteggiamento più prudente dei grandi intermediari". Lo ha detto a Teleborsa, direttore generale di MTS (gruppo), in occasione della XVI edizione del Salone del Risparmio all'Allianz MiCo di Milano."Mi preme sottolineare però che anche questa volta MTS è riuscita a contenere gli effetti negativi di questa crisi geopolitica per effetto della, le quali non hanno mai fatto mancare il loro supporto - ha aggiunto - In questo modo si è riusciti a fornire al Tesoro e ai risparmiatori indicazioni continue sull'andamento dei rendimenti e sul valore dei titoli quotati".In merito alla resilienza delle infrastrutture di mercato, Pietroluongo ha commentato che "la liquidità rimane la caratteristica principale di questa asset class. La presenza di flussi costanti, correttamente incanalati all'interno del sistema, consente dianche durante le fasi di instabilità, mitigando l'eventuale allargamento della differenza tra domanda e offerta".