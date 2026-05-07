Rheinmetall, in rosso a Francoforte dopo trimestrale sotto le attese

Backlog in crescita a 73 miliardi e guidance 2026 confermata con fatturato a 14-14,5 miliardi

(Teleborsa) - Le azioni Rheinmetall viaggiano in rosso di circa il 3% alla Borsa di Francoforte in scia ai conti risultati inferiori alle aspettative degli analisti. il gruppo della difesa tedesco ha comunque confermato le previsioni per il 2026 e anticipato una crescita più sostenuta nel secondo trimestre.



Nel primo trimestre del 2026, il fatturato consolidato è aumentato dell'8% su base annua raggiungendo i 1.938 milioni di euro (anno precedente: 1.800 milioni di euro), ma al di sotto del consensus di 2,27 miliardi. Il risultato operativo consolidato è salito del 17% a 224 milioni di euro, mancando tuttavia le aspettative del consensus di 262 milioni. Il margine operativo è ulteriormente aumentato, raggiungendo l'11,6% rispetto al 10,6% dell'anno precedente. L'utile per azione derivante dalle attività operative è migliorato, passando da 1,78 euro nello stesso periodo dell'anno precedente a 2,18 euro, al di sotto tuttavia delle aspettative del consensus di 2,70 euro. Il flusso di cassa libero operativo derivante dalle attività operative è risultato negativo per 285 milioni rispetto ai +243 milioni registrati nello stesso periodo dell'anno precedente e alle aspettative del consensus di 181 milioni positivi. Il trimestre corrispondente dell'anno precedente era stato caratterizzato da elevati acconti da parte dei clienti. Tale andamento è inoltre attribuibile all'accumulo di scorte e al conseguente aumento del capitale circolante vincolato a supporto della crescita del fatturato prevista per l'esercizio 2026.



Il portafoglio ordini è salito a 73 miliardi di euro al 31 marzo 2026 (anno precedente: 56 miliardi di euro). Il portafoglio ordini del gruppo tecnologico si mantiene a livelli record. Con l'integrazione del nuovo segmento Sistemi Navali, l'azienda ha acquisito progetti esistenti per un valore di 5,5 miliardi, a supporto delle previsioni per l'intero anno.



La società sottolinea che la "situazione delle politiche di sicurezza e il significativo aumento dei budget per la difesa in numerosi paesi garantiscono la domanda nel settore militare. In qualità di fornitore di sistemi per la tecnologia di sicurezza e difesa, Rheinmetall opera nei segmenti Sistemi Veicolari, Armi e Munizioni, Difesa Aerea, Sistemi Digitali e, più recentemente, Sistemi Navali. Germania e Ucraina, così come i paesi partner dell'UE e della NATO, rimangono i mercati principali".



Alla luce dell'attuale situazione di mercato, del continuo e ottimo andamento degli ordini e della prevista crescita del business nell'esercizio 2026, il management del Gruppo conferma le attuali previsioni annuali di crescita del fatturato e del margine operativo del Gruppo: attese vendite comprese tra 14 e 14,50 miliardi e un margine operativo di circa il 19%.



Con il completamento dell'acquisizione strategica di NVL nel primo trimestre del 2026, Rheinmetall ha creato un fornitore tedesco di servizi completi per tutte le branche delle forze armate. Nell'unità operativa marittima, Rheinmetall ora copre l'intero spettro, dallo sviluppo e produzione di veicoli navali senza equipaggio alla costruzione di corvette e fregate.



Commentando i risultati il CEO Armin Papperger ha dichiarato: "Abbiamo ulteriormente migliorato gli ottimi risultati del trimestre precedente. In particolare, per il secondo trimestre del 2026, prevediamo una crescita più sostenuta delle vendite e degli ordini, con volumi consistenti nel settore navale e in quello dei veicoli."









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