Del Fante (Poste): con TIM un’operazione di mercato

Il CEO di Poste Italiane difende l’offerta da 10,8 miliardi su Telecom Italia

(Teleborsa) - L’offerta pubblica lanciata da Poste Italiane su Telecom Italia viene presentata come un'operazione pienamente coerente con le logiche di mercato e con una strategia industriale di lungo periodo. A ribadirlo è l’amministratore delegato di Poste, Matteo Del Fante, in un’intervista al Financial Times, in cui difende il senso dell’operazione da 10,8 miliardi di euro per il 100% del gruppo tlc.



Del Fante, dalle colonne del quotidiano finanziario, sottolinea come, da quando Poste ha iniziato a costruire la propria posizione in TIM, le performance del gruppo siano risultate superiori alle aspettative, rafforzando la fiducia nella possibilità di creare valore attraverso l’integrazione tra le due realtà. L’operazione, secondo il manager, rappresenterebbe inoltre un passaggio "verso il mercato", grazie a una maggiore apertura del capitale e a un aumento del flottante.



Rispondendo alle critiche di chi vede nel progetto un ritorno a un maggiore controllo pubblico sulle grandi imprese, l'AD evidenzia come Poste si sia dimostrata negli anni un’azienda orientata alle logiche di mercato, nonostante il controllo statale. In caso di fusione, spiega, la partecipazione pubblica nell’entità risultante si ridurrebbe dal 65% a poco sopra il 50%, con un maggiore coinvolgimento degli investitori privati.



Del Fante difende anche la valutazione dell’offerta, definita equa, sottolineando il premio riconosciuto agli azionisti e la prospettiva di tornare alla distribuzione dei dividendi, assenti per gli azionisti TIM da cinque anni.

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