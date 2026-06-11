USA, stoccaggi gas ultima settimana +108 BCF

(Teleborsa) - Aumentano più delle attese gli stoccaggi settimanali di gas negli USA. Secondo l'Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata il 5 giugno 2026 sono risultati in crescita di 108 BCF (billion cubic feet).



Il dato si rivela superiore al consensus (+101 BCF) ed alla variazione della settimana prima (+95 BCF).



Le scorte totali si sono dunque portate a 2.686 miliardi di piedi cubici, risultando in calo dello 0,2% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 2.578) e in crescita del 6% rispetto alla media degli ultimi cinque anni di 2.535 BCF.

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