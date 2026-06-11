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Stoccaggi gas USA (WoW) nella settimana del 5 giugno
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11 giugno 2026 - 16.45
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Stoccaggi gas nella settimana del 5 giugno su base settimanale (WoW) 108 Mld piedi cubi
, in aumento rispetto al precedente 95 Mld piedi cubi (la previsione era 101 Mld piedi cubi).
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