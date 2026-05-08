Milano 9:34
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Dow Jones 7-mag
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Londra 9:34
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Analisi Tecnica: EUR/CHF del 7/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 7/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 maggio

Seduta trascurata per il cambio Euro / CHF, che archivia la giornata con un controllato 0%.

Lo status tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,9144, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,9164. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,9138.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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