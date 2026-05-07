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Analisi Tecnica: EUR/CHF del 6/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 6/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 maggio

Seduta sostanzialmente invariata per il cambio Euro / CHF, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,17%.

Lo scenario tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,9144 con area di resistenza individuata a quota 0,9164. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 0,9138.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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