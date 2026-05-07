Analisi Tecnica: EUR/CHF del 6/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 maggio
Seduta sostanzialmente invariata per il cambio Euro / CHF, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,17%.
Lo scenario tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,9144 con area di resistenza individuata a quota 0,9164. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 0,9138.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)