Milano 10:23
47.486 -0,65%
Nasdaq 29-apr
27.187 0,00%
Dow Jones 29-apr
48.862 -0,57%
Londra 10:23
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Francoforte 10:23
23.891 -0,26%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 29/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 29/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 aprile

La giornata del 29 aprile chiude piatta per il cambio Euro / CHF, che riporta un -0,02%.

L'esame di breve periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,9256 e primo supporto individuato a 0,9215. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,9297.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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