Milano 9:31
48.212 +0,39%
Nasdaq 16-apr
26.333 0,00%
Dow Jones 16-apr
48.579 +0,24%
Londra 9:31
10.578 -0,11%
24.198 +0,18%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 16/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 16/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 aprile

Seduta sostanzialmente invariata per il cambio Euro / CHF, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,04%.

Il grafico a breve dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 0,9241 e supporto stimato a quota 0,9215. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 0,9267.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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