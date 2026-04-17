Analisi Tecnica: EUR/CHF del 16/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 aprile
Seduta sostanzialmente invariata per il cambio Euro / CHF, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,04%.
Il grafico a breve dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 0,9241 e supporto stimato a quota 0,9215. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 0,9267.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)