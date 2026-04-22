Milano 11:14
47.882 -0,05%
Nasdaq 21-apr
26.479 0,00%
Dow Jones 21-apr
49.149 -0,59%
Londra 11:14
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Francoforte 11:14
24.299 +0,11%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 21/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 21/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 21 aprile

Sostanzialmente invariata la seduta per il cambio Euro / CHF, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Lo status tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,9161, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,9193. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,9151.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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