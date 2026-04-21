Milano 10:42
48.381 +0,36%
Nasdaq 20-apr
26.590 0,00%
Dow Jones 20-apr
49.443 -0,01%
Londra 10:42
10.621 +0,11%
Francoforte 10:42
24.590 +0,71%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 20/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 20/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 aprile

Giornata fiacca per il cambio Euro / CHF, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,04%.

Lo status tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,9158, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,9212. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,914.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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