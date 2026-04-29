Milano 11:06
47.818 -0,46%
Nasdaq 28-apr
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Dow Jones 28-apr
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Londra 11:06
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Francoforte 11:06
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Analisi Tecnica: EUR/CHF del 28/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 28/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 aprile

Composto rialzo per il cambio Euro / CHF, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,43%.

L'esame di breve periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,9258 e primo supporto individuato a 0,9216. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,93.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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