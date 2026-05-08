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Analisi Tecnica: EUR/GBP del 7/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 7/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 maggio

Seduta sostanzialmente invariata per il cross Euro contro la valuta britannica, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,09%.

Lo status tecnico di medio periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 0,866. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 0,8681, mentre il primo supporto è stimato a 0,8639.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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