Analisi Tecnica: EUR/YEN del 7/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 maggio
Appiattita la performance del cambio Euro / Yen, che porta a casa un modesto +0,18%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'Euro contro Yen giapponese, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 183,439. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 184,552. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 182,958.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)