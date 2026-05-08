Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 7/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 maggio
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del Nasdaq Composite, che in chiusura evidenzia un timido -0,13%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 26.074,2, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 25.303. L'equilibrata forza rialzista del Nasdaq Composite è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 26.845,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)