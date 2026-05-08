Milano 9:36
49.037 -0,52%
Nasdaq 7-mag
28.564 0,00%
Dow Jones 7-mag
49.597 -0,63%
Londra 9:36
10.193 -0,82%
24.439 -0,91%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 7/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 7/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 maggio

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del Nasdaq Composite, che in chiusura evidenzia un timido -0,13%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 26.074,2, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 25.303. L'equilibrata forza rialzista del Nasdaq Composite è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 26.845,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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