Milano 17:40
48.558 +2,27%
Nasdaq 20:03
28.045 +1,42%
Dow Jones 20:03
49.255 +0,64%
Londra 17:40
10.219 -1,40%
Francoforte 17:35
24.402 +1,71%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 4/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 4/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 maggio

Andamento piatto per il Nasdaq Composite, che propone sul finale un -0,19%.

Lo status tecnico del Nasdaq Composite è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 25.233,6, mentre il primo supporto è stimato a 24.782,9. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 25.684,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```