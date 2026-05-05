Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 4/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 maggio
Andamento piatto per il Nasdaq Composite, che propone sul finale un -0,19%.
Lo status tecnico del Nasdaq Composite è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 25.233,6, mentre il primo supporto è stimato a 24.782,9. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 25.684,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)