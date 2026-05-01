Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 30/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 aprile
Rialzo marcato per il Nasdaq Composite, che archivia la sessione in utile dello 0,89% sui valori precedenti.
Allo stato attuale lo scenario di breve del Nasdaq Composite rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 24.968,5. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 24.740. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 25.197.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)