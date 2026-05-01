Milano 30-apr
48.246 0,00%
Nasdaq 30-apr
27.452 0,00%
Dow Jones 30-apr
49.652 +1,62%
Londra 10:46
10.317 -0,60%
Francoforte 30-apr
24.292 0,00%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 30/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 30/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 aprile

Rialzo marcato per il Nasdaq Composite, che archivia la sessione in utile dello 0,89% sui valori precedenti.

Allo stato attuale lo scenario di breve del Nasdaq Composite rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 24.968,5. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 24.740. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 25.197.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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