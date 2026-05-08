Analisi Tecnica: USD/YEN del 7/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 maggio

Seduta moderatamente positiva per il cross americano contro Yen, che ha chiuso in rialzo a 156,839.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 156,091. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 157,748. Il peggioramento del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 155,343.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)