Milano 9:36
47.547 -0,75%
Nasdaq 23-apr
26.783 0,00%
Dow Jones 23-apr
49.310 -0,36%
Londra 9:36
10.414 -0,41%
24.155 0,00%

Analisi Tecnica: USD/YEN del 23/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 23/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 aprile

La giornata del 23 aprile chiude piatta per il cross americano contro Yen, che riporta un +0,13%.

Lo status tecnico del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 159,962, mentre il primo supporto è stimato a 159,058. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 160,866.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```