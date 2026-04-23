Analisi Tecnica: USD/YEN del 22/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 aprile
Sostanziale invarianza per il cross americano contro Yen, che archivia la seduta con un +0,04%.
Il quadro tecnico di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 159,736. Rischio di discesa fino a 158,903 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 160,569.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)