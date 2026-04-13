Analisi Tecnica: USD/YEN del 12/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 aprile
Composto rialzo per il cross americano contro Yen, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,26%.
Lo status tecnico di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 159,953. Rischio di eventuale correzione fino al target 158,908. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 160,998.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)